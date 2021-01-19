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HaberlerGündemİSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Ocak İstanbul'da sular ne zaman g
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular, son dakika iski duyurularını araştırıyor. 19 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı gündem oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İSKİ tarafından yayınlanan son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Ocak İstanbul'da sular ne zaman g

İstanbul'da son bir haftadır süren yağışlı havanın ardından barajların doluluk oranı yükseliyor. İstanbullular, 19 Ocak Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İSKİ, 19 Ocak Salı günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleleri ve ilçeleri duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 19 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

19 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL) İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Gültepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.01.2021 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.01.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Saray Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Zeynep Kamil Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Ünalan Mah,Murat Reis Mah,Kuzguncuk Mah,Selami Ali Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:K.Çamlıca Terfi Ayedaşın Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:19.01.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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