İSKİ Baraj doluluk oranı: 13 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış yüzde 40 civarına ulaştı. İşte güncel baraj doluluk oranı
İstanbul’daki baraj doluluk oranı merak ediliyor. Mega kentteki son zamanlardaki yağışın ardından İSKİ son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 13 Ocak Pazartesi itibariyle son durum...
13 OCAK BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Açıklanan son verilere göre 13 Ocak Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları 42,89 olarak paylaşıldı.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 26.74
Büyükçekmece Barajı yüzde 39.02
Darlık Barajı yüzde 38.6
Elmalı Barajı yüzde 82.67
Istrancalar Barajı yüzde 68.94
Kazandere Barajı yüzde 67.45
Pabuçdere Barajı yüzde 41.57