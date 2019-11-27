Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih, Güngören, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde 27 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

27 KASIM İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Gençosman Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-27 09:49:55.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-27 09:20:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Mahmutbey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-27 09:38:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Kocamustafapaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-27 09:09:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Balabanağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-27 09:28:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.