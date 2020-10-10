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İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Avcılar, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Soruları vatandaşlar tarafından 10 Ekim Cumartesi günü merak konusu oldu. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle su ihtiyacı giderek arttı. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA 10 EKİM 2020 CUMARTESİ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mfevzi Çakmak Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 10:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:10.10.2020 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Atalar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Doğu Mah,Batı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:10.10.2020 10:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 11:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 09:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Akfırat Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:10.10.2020 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.10.2020 08:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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