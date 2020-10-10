Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Soruları vatandaşlar tarafından 10 Ekim Cumartesi günü merak konusu oldu. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle su ihtiyacı giderek arttı. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA 10 EKİM 2020 CUMARTESİ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?



İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.10.2020 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Hasanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Atalar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah,Batı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.10.2020 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2020 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Akfırat Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 10.10.2020 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.