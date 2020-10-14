Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Ekim Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Büyükçekmece, Fatih ve Maltepe ilçelerinde 14 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 EKİM 2020



İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Mevlana Mah,Esatpaşa Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Kayışdağı Mah,Fetih Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Tesıs Içı Enerjı Problemı Sebebı Ile Tahmını Olarak Saat 10:00'A Kadar Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 14.10.2020 08:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2020 08:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Sururi Mah,Molla Fenari Mah,Alemdar Mah,Hoca Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2020 05:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.