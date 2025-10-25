İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 26 Ekim 2025 Pazar İSKİ planlı su kesintileri...