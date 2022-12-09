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Haberler Gündem İstanbul İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Aralık İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri ve sular ne zaman gelecek?
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İSKİ su kesintileri: 9 Aralık İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul su kesintisi arıza duyurularını paylaştı. İstanbul'da ikamet edenler Anadolu ve Avrupa Yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını sorguluyor. İşte İSKİ 9 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Aralık İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri ve sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ, İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. İşte 9 Aralık 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

9 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : ŞİRİNEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 12:14:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : VATAN MAH,TERAZİDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:30:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KİRAZLI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 01:38:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAŞAKŞEHİR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:02:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : GAYRETTEPE MAH,DİKİLİTAŞ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 11:51:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : TALATPAŞA MAH,FATİH MAH,AKEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:30:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : SÜMBÜL EFENDİ MAH,SEYYİD ÖMER MAH,YEDİKULE MAH,SİLİVRİKAPI MAH,CERRAHPAŞA MAH,AKSARAY MAH,KOCA MUSTAFAPAŞA MAH,HASEKİ SULTAN MAH
Açıklama : DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 08:54:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : YENİ MAH,RUMELİKAVAĞI MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:41:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:00:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : TEPEÖREN MAH,FATİH MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 10:30:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : FERAH MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-09 12:04:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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