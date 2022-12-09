İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ, İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. İşte 9 Aralık 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...
9 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞİRİNEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 12:14:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAYRAMPAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|VATAN MAH,TERAZİDERE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:30:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KİRAZLI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 01:38:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAŞAKŞEHİR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:02:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GAYRETTEPE MAH,DİKİLİTAŞ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 11:51:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TALATPAŞA MAH,FATİH MAH,AKEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:30:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SÜMBÜL EFENDİ MAH,SEYYİD ÖMER MAH,YEDİKULE MAH,SİLİVRİKAPI MAH,CERRAHPAŞA MAH,AKSARAY MAH,KOCA MUSTAFAPAŞA MAH,HASEKİ SULTAN MAH
|Açıklama
|:
|DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 08:54:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİ MAH,RUMELİKAVAĞI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:41:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜMRÜTEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:00:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TEPEÖREN MAH,FATİH MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 10:30:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FERAH MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-12-09 12:04:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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