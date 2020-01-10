Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ve B.Çekmece ilçelerinde 10 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ 10 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-10 00:42:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.