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8 MART İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıçali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,Kaptanpaşa Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Piripaşa Mah,Sütlüce Mah,Fetihtepe Mah,Gümüşsuyu Mah,Bülbül Mah,Cihangir Mah,Hacıahmet Mah,Hüseyinağa Mah,Bostan Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Kamer Hatun Mah,Camiikebir Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Kücük Piyale Mah,Yenişehir Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Sultan Selim Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Yeşilce Mah,Hamidiye Mah,Harmantepe Mah,Gürsel Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Kağıthane Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Cami Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.03.2022 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Merkez Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Meşrutiyet Mah,Paşa Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,19 Mayıs Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Fulya Mah,Feriköy Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kağıthane Eskı Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Ve Iyıleştırme Çalışmaları Sebebıyle Işletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Esentepe Mah,Harbiye Mah,Eskişehir Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Halil Rıfat Paşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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