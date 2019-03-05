İŞKUR yani Türkiye İş Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı kura sonuçları için adayların bekleyişi bugün sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen kura çekilişini sonuçlarına dair resmi internet sitesi olan www.gsb.gov.tr üzerinden yayınladı. Duyuruda kura çekim sonuçlarının yanında, kurada ismi çıkan adayların teslim etmesi gereken evraklar da belirtildi. İŞKUR GSB sürekli işçi alımı kura çekilişi sonuçları haberimizde.

İŞKUR GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR kura sonuçları www.gsb.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. GSB'nin açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Kura sonuçları için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. Açılan sayfada GSB'nin duyurusunun altındaki gerekli belgeler tablosunun hemen alt kısmında kuraya girdiğiniz ili seçin. Seçimi yaptıktan sonra asıl liste ve yedek listeler çıkıyor. Eğer kurada adınız çıktıysa, isminiz bu listelerde yer alacaktır.

GSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

MESLEK KOLLARI İSTENİLEN EVRAKLAR Temizlik Görevlisi En az İlköğretim diploması, Cankurtaran En az İlköğretim diploması, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az bronz cankurtaran belgesi, Mekaniker (Pedallı Araçlar) En az İlköğretim diploması, Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş teknik eleman belgesi, Otobüs Kaptanı (Şoförü) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, D sınıfı ehliyet, en az SRC 2 ve SRC 4 belgesi, Aşçı Yardımcısı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık yardımcılığı kalfalık belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi, Aşçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık usta öğreticilik belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi, Elektrik Tesisatçısı (Bina) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi, Güvenlik Görevlisi En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, özel güvenlik elemanı sertifikası, Havuz Suyu Operatörü En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, MEB onaylı havuz suyu operatörü sertifikası, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, ilgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi ve MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi, Garson (Servis Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması, Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) ilgili bölüm diploması, Makine Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) Makine - Motor - Mekatronik bölüm diploması, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) ilgili bölüm diploması, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Üniversitelerin (Ön Lisans) çim alan tesisi ve yönetimi programı bölüm diploması, Gençlik Lideri Ön Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi, Gençlik Lideri Lisans diploması, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü onaylı gençlik liderliği belgesi, Muhasebeci İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler lisans diploması,

Not 1: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. Kimlik Numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Not 2: İşbu alım sürecine ilişkin müteakip işlemler İl Müdürlüklerince ayrıca ilan edilecektir.

İŞKUR, SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar),otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.