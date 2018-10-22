İşkur, Ön lisans mezunu Okul Öncesi Öğretmenliği alımı yapıyor. Türkiye genelini kapsayacak olan ilana kimler başvurabilir. Peki, başvuru şartları neler? Başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALIMI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Her ilanın kendine özel başvuru şartları yer almaktadır. Bunların bazıları deneyim şartı ararken bazıları ise deneyim şartı aramamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Başvuru yapmak için ilk önce esube.iskur.gov.tr'ye üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri gerçekleştikten sonra başvuru yapabilirsiniz.

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