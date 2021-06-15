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İslahiye'de 57 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 57 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz salyangozu olarak da bilinen 'ammonit' fosili bulundu

Yol genişletme çalışmasında bulundu! 57 milyon yıllık... - Haberler
Yol genişletme çalışmasında bulundu! 57 milyon yıllık...
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DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi yakınlarında yapılan yol genişletme çalışması sırasında salyangoz fosili bulundu.

DHA'nın haberine göre bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü´ne teslim etti.

Fosili inceleyen İslahiye Belediyesi Arkeoloğu Mustafa Kemal Şahin, deniz salyangozu fosilinin ender bulunan tür olduğunu belirterek, "Bu fosil Ağabey Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bulunmuş olması bölgenin daha önce sular altında olduğu göstermektedir. Fosilin 57 milyon yıl ve daha öncesinde bu bölgede yaşayan 'ammonit' adı verilen deniz canlısına ait olduğu sanılmaktadır" dedi.

AMMONİT NEDİR?

Ammonit, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir alt sınıf olarak biliniyor. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkarken, yaşayan son türü ise dinazorlar gibi birçok canlıyla birlikte Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuştur.

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