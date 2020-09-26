Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesi'nde 65,5 milyon yıl önce nesli tükenen ammonit fosilleri bulundu.

İHA'nın haberine göre milli sporcu Gökay Konuk, bisiklet antrenmanı yaparken soluklanmak için durduğu kayalık bölgede ilk başta salyangoz sandığı ammonit kalıntılarına rastladı.

Ardından kısa bir araştırma yapan Konuk, denk geldiği organizmanın milyonlarca yıl önce yaşayan ammonit isimli deniz canlısına ait olduğunu öğrendi.

"İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konuk, ammonit fosillerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuk, "İlk gördüğümüzde çok şaşırdık, salyangoza benziyordu. Biraz araştırma yaptık ve Türkiye’nin yüzyıllar önce sular altında olduğunu öğrendik. Fosilin günümüze kadar gelmesi şaşırtıcı bir şey, günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Bunlar Eskişehir’in turizmine katkı sağlayacak güzellikler. O bölgelerde rotalar çizilip turist kafileleri götürülürse ilgi çekebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"FOİLİN 65-200 MİLYON YIL ARASINDA SIĞ BİR DENİZDE ÇÖKELDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Ammonit fosili hakkında bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, fosilin 65-200 milyon yıl öncesine ait olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Ocakoğlu, "Bu fosilin 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl arasındaki bir zaman diliminde genellikle sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim. Görünüş itibariyle tıpkı bir boynuz gibi sarımlı bir yapıya sahip. Fosilin adı da Mısır’daki bir tanrı adından geliyor. Bu Ammonitlerin dünyanın başka yerlerinde neredeyse 2 metre çapa sahip örnekleri var. Dolayısıyla bunlar son derece görkemli örnekler. Bu birkaç yüz metre su derinliğinde yaşamış, denizin tabanına inmiş ve orada çamurların içinde birikmiş bir fosil. Başka birtakım türleri son derece değerli olabilir, ender bulunabilir. Bu nedenle bu fosillerin korunması son derece önemli" şeklinde konuştu.

AMMONİT NEDİR?

Ammonit, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir alt sınıf olarak biliniyor. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkarken, yaşayan son türü ise dinazorlar gibi birçok canlıyla birlikte Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuş.