İslamabad çöplüğünde keşfedilen plastik yiyen mantar çöp krizine çare olabilir

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir çöplükte bulunan plastik yiyen bir mantar türü, her geçen gün büyüyen plastik kirliliğine bir çözüm olabilir. Londra'daki Royal Botanic Gardens'ın (Kraliyet Botanik Bahçeleri) yayınladığı rapora göre mantar doğada çözünmesi yüzyıllar alan plastiği haftalar içinde çözüyor.
12.09.2018 - 09:16 | Güncelleme:
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir çöplükte bulunan plastik yiyen bir mantar türü, her geçen gün büyüyen plastik kirliliğine bir çözüm olabilir.
Londra'daki Royal Botanic Gardens'ın (Kraliyet Botanik Bahçeleri) yayınladığı rapora göre mantar doğada çözünmesi yüzyıllar alan plastiği haftalar içinde çözüyor.
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin aktardığına göre konuyla ilgili 18 ülkeden 100'den fazla bilim insanı bu hafta Londra'nın batısında yer alan botanik bahçesinde bir araya gelerek bu mantardan yola çıkarak nasıl araştırmalar yapılabileceğini tartışacak.
Mantarın salgıladığı enzimler polyester poliüretan gibi plastikleri çözebiliyor.
Bilim insanları şimdi bu enzimin yaratılmasından hangi genlerin sorumlu olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Gen tespit edildikten sonra bu enzimin endüstriyel miktarda üretilip üretilemeyeceği araştırılacak.
The Times'a konuşan Royal Botanic Gardens'tan Dr. Ilia Leitch, bu genin okyanuslardaki deniz mantarlarına da aktarılarak o bölgelerdeki plastik kirliliğinin de azaltılabileceğini söyledi.
Leitch büyük şirketlerin de bu mantarla ilgilendiğini ve mantarın beş yıl içinde plastik sorununa yanıt olma potansiyeli taşıdığını belirtti.
Dünyadaki mantar türlerinin yalnızca yüzde 5'inin tespit edildiği tahmin ediliyor. İnsanların tırnaklarından hayvanların ciğerlerine kadar çok çeşitli yerlerde farklı boyutlarda ve özelliklerde yetişebilen mantarlar, en geniş çeşitliliğe sahip canlılar arasında yer alıyor.
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