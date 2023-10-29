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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyet ile ilgili "Cumhuriyet Bayramı'nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:22
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        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan İsmail Kartal, “Maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece 1-2. dakikalarda bir iki oyuncunun sakatlanması canımızı sıktı. Becao’nun hafif ağrısı vardı. İkinci yarı üzerine koyarak daha fazla gol bulup kazanmasını bildik. Cumhuriyet Bayramı’nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

        "FRED'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"

        Müsabakanın 9. dakikasında sakatlanarak yerini Zajc’a bırakan Fred’in durumunun yarın netleşeceğini söyleyen İsmail Kartal, sakatlıkların zeminle ilgili olmadığına değinerek, “Zeminle alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin beklediğimizden iyiydi. Fred’in durumu yarın belli olacak” diye konuştu.

        "RİCA EDİYORUM HAKEMLER BİRAZ DAHA EŞİT ÇALIŞSINLAR"

        Hakemlerin kendi pozisyonlarını VAR’da çok daha fazla incelediğini aktaran Kartal, “Kendi işimize bakıyoruz. Oynadığımız tüm maçları hak ederek kazanarak elde ettik. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltı pozisyonunda daha ne yapılması lazım penaltı verilmesi için. Rica ediyorum hakemler birazcık daha eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin eşit olmasını istiyorum. Bizim attığımız goller fazla irdeleniyor ama başka taraflarda ne kadar irdeleniyor ne kadar irdelenmiyor” ifadelerini kullandı.

        "OOSTERWOLDE'Yİ STOPER GEREKİRSE DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

        "Savunma tandeminde yaşanan sakatlıklardan ötürü Oosterwolde stoperde daha fazla görev alacak mı?" şeklinde yöneltilen soruya İsmail Kartal, “Gerekirse göreceğiz. Bugün Oosterwolde stoperde iyi işler yaptı” diye konuştu.

        "ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ"

        Sakatlıklarla ilgili şanssız bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Kartal, “Şanssızlık yaşıyoruz. 1 dakika, 2. dakika hep sakatlıklar oluyor. İnşallah bunları bir an önce çözerek sakatların iyileşerek aramıza dönmesini sağlayarak hızlı şekilde yolumuza devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

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