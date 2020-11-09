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İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ekim 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde 51,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde 51,2'ye gerilemesine karşın eşik değerin üzerinde kalarak ihracat ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti.

Ekim ayında güçlü seyreden pazarlardan biri, Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 5 olan ABD oldu. Söz konusu ülkede üretim keskin bir artış göstererek Mayıs 2018'den beri en hızlı büyümeyi kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması birçok ülkede talebin düşmesine yol açarken, bu kapsamda Avrupa'da zayıflama belirtileri söz konusu oldu. Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan'da ekim ayında üretim azalırken, Birleşik Krallık'ta büyüme sert bir şekilde yavaşladı. Avrupa'nın ana güç kaynağı, büyümenin güçlü şekilde devam ettiği ve hatta eylül ayına göre hafif ivme kazandığı Almanya oldu.

ORTA DOĞU'DA POZİTİF EĞİLİM GÖZLENDİ

Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Orta Doğu ülkelerinde 4. çeyreğin başında genel olarak pozitif eğilimler gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da ekonomik aktivite büyüme sergilerken, daralma yaşayan tek ülke Lübnan oldu.

Gelişmekte olan büyük ekonomilerin de dahil olduğu diğer birçok ülke, ekim ayında büyüme bölgesinde kaldı. Brezilya, Çin ve Hindistan’da üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme hızı önceki döneme göre artış gösterdi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de cesaret verici performanslar gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 1'ini oluşturan 7 ülkeden Güney Afrika'nın üretimi son bir buçuk yılda ilk kez artış kaydederken, Gana, Kenya, Nijerya ve Uganda'da büyüme ivme kazandı. Mozambik ve Zambiya gibi ekonomik aktivitenin azaldığı yerlerde ise daralma yavaşladı.