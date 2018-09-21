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Ispanak ve zenfecil hastalık tespitinde kullanılacak
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Ispanak ve zenfecil hastalık tespitinde kullanılacak

Pamukkale Üniversitesinde bilimsel araştırma yapan ekip, ıspanak ve zencefilin Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi çekiminde görüntü kalitesini artırdığını tespit etti

21.09.2018 - 17:38 | Güncelleme: AA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde yapılan bilimsel çalışmada, ıspanak ve zencefilin Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi (MRCP) çekiminde görüntü kalitesini artırdığı tespit edildi.

AA'nın haberien göre; PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman yönetiminde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berkay Önal ve Emre Yüce, safra ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan MRCP'de işlem yaparken hastadan nefes tutulmasının istenmesi, bunun sonucunda da görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle çalışma başlattı.

Zencefil ve ıspanağın görüntü kalitesini yükselttiğini tespit eden ekip bunun üzerine çalışma yürüttü.

Görüntü kalitesini yükseltmek için ağızdan, damardan alınan ilaç yerine zencefil ve ıspanak gibi yüzde 100 doğal bitkisel karışımlarla kontrast madde geliştiren ekip, bunu tablet haline dönüştürdü.

MRCP'de inceleme boyunca hareketsiz bir şekilde yatması gereken hastaların safra ve pankreas kanallarındaki rahatsızlıklar, geliştirilen maddenin inceleme öncesinde ağız yoluyla alınması suretiyle daha kısa sürede ve görüntü kalitesi artmış şekilde teşhis edilebilecek.

"YERLİ ÜRÜNLERLE BUNU YAPMAYI HEDEFLEDİK"

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman, Biyomedikal Mühendisliği bünyesinde bulunan Öğrenci Uygulama Laboratuvarı'nda biyomediktal cihazlara yönelik iyileştirici tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

MRCP için ananas suyunun çok yaygın kullanılmasına rağmen Türkiye'de bu meyvenin üretimi olmadığından dolayı daha yerli ürünlerle bunu yapmayı hedeflediklerini dile getiren Doç. Koluman, şu bilgileri verdi: "Bunun ilgili olarak ıspanak gibi, zencefil gibi ürünleri az miktarda kullanarak bunlardan hastanın tüketebileceği bir ürün tasarladık. Üretilen bu maddenin en önemli özellikleri arasında yüzde 100 doğal olması ve MRCP'de kullanılan diğer kontrast maddelere göre daha iyi bir görüntü vermesi yer alıyor. Bu ürün üzerindeki çalışmalar şu anda faz 2 aşamada olup ürünün daha ileri referans malzemesi seviyesine getirtilebilmesi çalışmaları devam etmektedir. Hedefimiz ürünün Pamukkale Üniversitesi ismiyle patentlenmesi, üniversitemizin emeği olduğunun herkes tarafından bilinmesi. Zencefil ve ıspanaktan meydana getirdiğimiz kontrast maddeyi MRCP çekiminden önce hap şeklinde alacak olan hastalarda görüntü kalitesi belirgin bir şekilde artıyor. Bu ürünün PAÜ adını içerecek şekilde en kısa zamanda ticarileştirilerek hayata geçmesini hedeflemekteyiz."

Koluman, söz konusu ürünlerin ekonomik, bitkisel ve kolay uygulanabilir olmasının önemine dikkati çekti.

 

"GÖRÜNTÜDE İYİLEŞME VE REZİLASYONDA ARTIŞ SAĞLANDI"

PAÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan ise mide ve bağırsak içindeki sıvının bu tanı yöntemindeki görüntü kalitesini olumsuz etkilediğini, çalışmayla birlikte zencefil ve ıspanağın bu sıvıyı baskılayıp negatif kontrast oluşturarak görüntüde iyileşme ve rezilasyonda artış sağladığını kaydetti.

PAÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Berkay Önal da "Bizim ürettiğimiz kontrast maddenin önemi, yüzde 100 doğal ve yerli olması, maliyetinin düşük olması ve vücutta bir birikim yapmaması" ifadesini kullandı.

 

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