Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Bisiklet İspanya Bisiklet Turu İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle durduruldu! - Diğer Haberleri

        İspanya Bisiklet Turu İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle durduruldu!

        İspanya Bisiklet Turu La Vuelta'nın Madrid etabında bitime 50 kilometre kala İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle yarış durduruldu. Genel klasman lideri Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard, şampiyon ilan edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Bisiklet Turu protestolar nedeniyle durduruldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya Bisiklet Turu La Vuelta'nın Madrid etabında bitime 50 kilometre kala İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle yarış durduruldu.

        Göstericilerin Madrid merkezine akın etmesi üzerine etap tamamlanmadan bitti. Etap galibinin olmadığı turun son gününe genel klasman liderliğini garantileyerek giren Jonas Vingegaard böylece turun şampiyonu oldu.

        VINGEGAARD 3. BÜYÜK TURUNU KAZANDI

        Danimarkalı bisikletçi, 2 Fransa Bisiklet Turu zaferinin yanına bir de İspanya Bisiklet Turu şampiyonluğu ekleyerek kariyerinin 3. büyük turunu kazanmış oldu.

        La Vuelta, protestolar sebebiyle bugüne kadar iki kez erken bitirilmiş (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru (11 Eylül Valladolid) kısaltılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Gözler onlarda da olacak
        Gözler onlarda da olacak
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!