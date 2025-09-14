İspanya Bisiklet Turu İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle durduruldu!

İspanya Bisiklet Turu La Vuelta'nın Madrid etabında bitime 50 kilometre kala İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle yarış durduruldu.

Göstericilerin Madrid merkezine akın etmesi üzerine etap tamamlanmadan bitti. Etap galibinin olmadığı turun son gününe genel klasman liderliğini garantileyerek giren Jonas Vingegaard böylece turun şampiyonu oldu.

VINGEGAARD 3. BÜYÜK TURUNU KAZANDI

Danimarkalı bisikletçi, 2 Fransa Bisiklet Turu zaferinin yanına bir de İspanya Bisiklet Turu şampiyonluğu ekleyerek kariyerinin 3. büyük turunu kazanmış oldu.

La Vuelta, protestolar sebebiyle bugüne kadar iki kez erken bitirilmiş (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru (11 Eylül Valladolid) kısaltılmıştı.