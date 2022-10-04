İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi 0:00 / 0:00

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanya Sağlık Bakanlığı Uyarılar ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, İspanya'nın Guadalajara kentinde tavuk çiftliğinde çalışan kişide 27 Eylül'de kuş gribi tespit edildiğini, karantinaya alınan ve asemptomatik kalan hastanın kısa sürede "negatife geçtiğini" açıkladı.

İSPANYA'DA İLK KEZ İNSANDA GÖRÜLDÜ Kuş gribinin Avrupa'da ikinci, İspanya'da ise ilk kez insanda görüldüğü belirtildi. İlk vaka Aralık 2021'de İngiltere'de kaydedilmişti. İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın çok düşük viral yük ile pozitif çıktığını ve belirtilerin olmadığı bilgisini verdi.