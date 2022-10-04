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Haberler Sağlık
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İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi

İspanya'nın Guadalajara kentinde bir tavuk çiftliği çalışanının kuş gribi olduğu bildirildi

İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi
İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi
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AA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İspanya Sağlık Bakanlığı Uyarılar ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, İspanya'nın Guadalajara kentinde tavuk çiftliğinde çalışan kişide 27 Eylül'de kuş gribi tespit edildiğini, karantinaya alınan ve asemptomatik kalan hastanın kısa sürede "negatife geçtiğini" açıkladı.

İSPANYA'DA İLK KEZ İNSANDA GÖRÜLDÜ

Kuş gribinin Avrupa'da ikinci, İspanya'da ise ilk kez insanda görüldüğü belirtildi. İlk vaka Aralık 2021'de İngiltere'de kaydedilmişti.

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın çok düşük viral yük ile pozitif çıktığını ve belirtilerin olmadığı bilgisini verdi.

456 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"H5N1" olarak adlandırılan kuş gribi, ilk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.

DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.

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