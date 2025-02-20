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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da bir aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Isparta'da bir aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

        Isparta'da, bir aydır kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Aziz Şahin evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 01:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 01:58
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        Bir aydır haber alınamıyordu, ölü bulundu
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        Isparta'da, bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 1605 Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin'den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya'daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu.

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        Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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