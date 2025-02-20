Isparta'da bir aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Isparta'da, bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 1605 Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Aziz Şahin'den (55) uzun süredir haber alamayan Almanya'daki çocukları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler tarafından girilen evde, Şahin'in cansız bedeni bulundu.

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre, Şahin'in yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.