Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Isparta'da Gökhan Arda'nın kullandığı otomobil, Batı Bulvarı Mehmet Tönge Mahallesi'nde Ahmet Taha Özet idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada Ahmet Taha Özet ile Ali Osman Pezer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.