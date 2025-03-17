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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:45
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        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Isparta'da Gökhan Arda'nın kullandığı otomobil, Batı Bulvarı Mehmet Tönge Mahallesi'nde Ahmet Taha Özet idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada Ahmet Taha Özet ile Ali Osman Pezer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #ısparta
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