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        3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye 'Heimlich' manevrası öğretildi

        ISPARTA'da çocukların daha güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 'Heimlich' manevrası eğitimi hızlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:10
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        3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye 'Heimlich' manevrası öğretildi
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        ISPARTA'da çocukların daha güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 'Heimlich' manevrası eğitimi hızlandırıldı. Yıl başından bu yana 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye birebir uygulamalı eğitim verildi.

        Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde acil müdahale uygulaması olan 'Heimlich' manevrası öğretimi hızlandırıldı. Bu yılın başından itibaren eğitim seminerleri düzenlenirken, 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye de bire bir uygulama gösterilip, eğitim almaları sağlandı. Kentte son olarak geçen haftalarda Hafız Demiralay İlkokulu'nda nefes borusuna şeker kaçan öğrenci, öğretmen Özlem Kara'nın uyguladığı 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

        İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Şahide Yılmaz Bardakcı, ilk yardım eğitiminin önemini vurgularken, "Bakanlığımızın çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatmış olduğu ilk yardım eğitimleri, merkezlerimiz tarafından yürütülmektedir. En son ilimizde Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencimiz, soluk yoluna kaçan şekerin solunumunu tıkaması sonucu nefes alamaması sebebiyle Özlem Kara Hocamız tarafından buradan aldığı eğitim sayesinde bilinçli şekilde 'Heimlich' manevrası uygulanarak kurtarılmıştı" dedi.

        Kentte bu yılın başından itibaren 100'den fazla eğitim ve seminer düzenlendiğini belirten Bardakcı, 3 bin öğretmen, öğrenci ve veliye ulaşıldığını söyledi.

        'BELGELERİ 3 YIL GEÇERLİ, SONRA TEKRAR EĞİTİM ALIYORLAR'

        Eğitim ve seminerlerde öğretilen ilk yardım uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Bardakçı, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz burada birçok uygulama yaparak, öğretmenlerimize hem uygulamalı hem de teorik eğitim vererek bu becerileri kazanmalarını sağlıyoruz. Eğitim merkezimiz, öğretmenlere 2 günlük, 16 saat uygulamalı ve teorik eğitim veriyor. Aynı zamanda eğitmen arkadaşlarımız, okullarımıza giderek öğrencilerimize ve velilerimize 2 saatlik ilk yardım farkındalık seminerleri düzenliyor. Orada da aynı şekilde hem öğretmen eğitimlerimizde temel yaşam desteği, olay yerinin değerlendirilmesi, kırık-çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamaları, kanamalarda yapılan ilk yardım uygulamaları, boğulmalarda yapılan ilk yardım uygulamaları, göze, kulağa ve burna yabancı cisim kaçmasında yapılan uygulamalar, bilinç bozukluklarında yapılan uygulamalar yani yaklaşık 15 başlık altında birçok uygulama hakkında öğretmenlerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Öğretmenlerimizin aldığı eğitim sonrasında bu belgeleri 3 yıl geçerli oluyor. 3 yıl sonra tekrar öğretmenlerimizi güncelleme eğitimine alıp, bilgilerini yenileyip, yeniden değişen bilgiler varsa da onları da konulara ekliyoruz."

        HEIMLICH MANEVRASI UYGULAMA ŞEKLİ

        İnsanın solunum yoluna yabancı cisim kaçması durumunda Heimlich manevrası uygulanması gerektiğini vurgulayan Bardakcı, bu sayede hayat kurtarılabileceğinin altını çizdi. Bardakcı, manevranın nasıl uygulandığını da şöyle anlattı:

        "Heimlich manevrası aslında hayatımızda çok karşılaştığımız bir durumdur. Solunum yoluna yabancı bir cisim kaçtığında kişi nefes alamıyor. Nefes alamamasına bağlı olarak konuşamıyor ve rengi morararak elini boynuna götürerek bize bir bildirim veriyor aslında. Bunun sonucunda biz kişiye 5 kez iki kürek kemiği arasına süpürür tarzda vuruyoruz. 5 kez de göğüs kemiğinin bittiği yerle göbek arasında elimizi yumruk yaparak, bası uygulayıp cismin çıkması yönünde bir uygulama yapıyoruz. Cisim çıktığında kişi çok rahat bir şekilde nefes almaya başlıyor. Ama tabii bu cismi çıkaramazsak ve bilinçli bir ilk yardım yapamazsak nefes alamamasına bağlı olarak kişi hayatını kaybedebiliyor. Bu yüzden manevranın herkes tarafından bilinmesi, uygulanması kişilerin hayata dönmesini kolaylaştırıyor."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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