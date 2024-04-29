Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı (2)
'BENİBIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN'Isparta'da radar uygulamasında görevliyken otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yonuz Turan için Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
'BENİBIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN'
Isparta'da radar uygulamasında görevliyken otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Yonuz Turan için Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, şehidin eşi Aynur Turan, çocukları Ahmet, Sinem ve Fatmagül Turan, şehidin memleketinden yakınları, silah arkadaşları, askeri erkan, kamu kurum ve daire müdürleri, oda ve dernek başkanları ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin ayakta durmakta zorlanan ailesine silah arkadaşları destek oldu. Aynur Turan eşinin tabutuna sarılıp, "Yunus beni bırakıp nereye gidiyorsun" diye gözyaşı döktü.
Şehit polis memuru Yonuz Turan’ın cenazesi duaların ardından, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi’ne ait cenaze aracına konularak memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı. Şehidin cenazesinin yarın memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
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