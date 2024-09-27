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        Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı, 1,5 yıl sonra yaşamını yitirdi

        ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:30
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        Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı, 1,5 yıl sonra yaşamını yitirdi
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        ISPARTA Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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