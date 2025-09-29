Çiğlilerden Harmandalı'da geçici depolamaya, çöp kamyonlarının yolunu keserek tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine bakanlık tarafından 31 Ekim 2025 tarihine kadar Çiğli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne çöp depolanmasının izin verilmesinin ardından mahalleli çöp kamyonlarının kullandığı yolu kapatıp, duruma tepki gösterdi. Harmandalı Mahallesi sakinleri adına basın açıklaması yapan Dursun Ali Kazar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiğli'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin hemen altında meydana gelen heyelan ve derin çatlaklar her geçen gün daha da büyüyor. Heyelan bölgesindeki 6'şar aylık ve 1'er yıllık değişmeler, kaymanın ve tehdidin büyüklüğünü açıkça gözler önüne sermektedir” dedi.

İzmir Çiğli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne çöp depolanması İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi'nin kararıyla 15 Haziran 2025 tarihinde durduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 31 Ekim 2025 tarihine kadar tekrar çöp depolanmasına izin verdi. Ancak, geçici olarak verilen bu çöp depolama iznine tepki gösteren vatandaşlar, çöp kamyonlarının kullandığı yolu kapattı. Eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı Mahallesi sakinleri adına basın açıklaması yaptı. Kazar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiğli'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin hemen altında meydana gelen heyelan ve derin çatlaklar her geçen gün daha da büyüyor. Heyelan bölgesindeki 6'şar aylık ve 1'er yıllık değişmeler, kaymanın ve tehdidin büyüklüğünü açıkça gözler önüne sermektedir. Bizler bu mahallede ikamet etmemiz dolayısıyla çok ciddi mağduriyetler yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

'BİLİM İNSANLARININ GÖRÜŞLERİ VE MAHKEME KARARLARI DİKKATE ALINSIN' Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nın 1992 yılında 15 yıllığına kurulduğunu ancak 30 yıldır faaliyetine devam ettiğine dikkati çeken Kazar, "Burada çok ciddi bir heyelan ve heyelandan etkilenmiş yer hareketleri var. Çöp alanına yakın yerlerde yaklaşık 20 ev yıkılıp, boşaltıldı. Can ve mal güvenliği tehlikesi var. Bir an önce buranın kapatılması gerekiyor. Yıllardır bu çöp alanının kapatılması için çok ciddi mücadeleler verdik ancak yeterli önlem alınmadı. Çok ciddi bir kayma oldu, evler yıkıldı, yollar yarıldı. Bu sahanın afetle maruz bölge ilan edilerek terk edilmesi gerekmektedir. Biz alanın olası koşullarının dikkate alınarak bir an önce can ve mal kaybı olmadan gerekli önlemler alınarak terk edilmesini istiyoruz. İzmir'i, İzmir'e ihanet edenlerden korumak, kurtarmak ve kentimize sahip çıkmak için buradayız. Harmandalı çöp sahasının evler ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehlike için uzun yıllardır mücadele yürütüyoruz. Çöp sahası ile ilgili bilim insanlarının görüşlerinin ve mahkeme kararlarının dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştu.