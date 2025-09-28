Isparta'da nesli tehlikede olan porsuk araç çarpması sonucu öldü

Yetkilileri de bilgilendiren Gavcar, özellikle gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

Durumdan çok etkilendiğini ve üzüntü yaşadığını belirten Gavcar, porsuğu karayolundan alarak yol kenarına bıraktı.

Güneykent-Isparta karayolunda, bir aracın çarpması sonucu kafasından yaralanan ve ağzından kan gelen bir porsuğu gören Mutlu Gavcar, yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğunu farketti.

Isparta'nın Gönen ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.