        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da nesli tehlikede olan porsuk araç çarpması sonucu öldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:32 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:32
        Isparta'da nesli tehlikede olan porsuk araç çarpması sonucu öldü
        Isparta'nın Gönen ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu.

        Güneykent-Isparta karayolunda, bir aracın çarpması sonucu kafasından yaralanan ve ağzından kan gelen bir porsuğu gören Mutlu Gavcar, yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğunu farketti.

        Durumdan çok etkilendiğini ve üzüntü yaşadığını belirten Gavcar, porsuğu karayolundan alarak yol kenarına bıraktı.

        Yetkilileri de bilgilendiren Gavcar, özellikle gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

