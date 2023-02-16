Isparta'da öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'da halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu üretmeye başladı.

Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerinde çalışanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı.



Müdürlük tarafından uyku tulumu için gerekli kumaş ve malzemeler tedarik edilerek halk eğitimi merkezlerine ulaştırıldı.

Merkezlerde görevli öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilerin gönüllü olarak çalışmasıyla atölyelerde uyku tulumlarının dikimine başlandı.

Sıfırın altında 20 dereceye kadar hava şartlarında kullanılabilecek 2 bin 300 uyku tulumu kısa sürede tamamlanarak deprem bölgesine gönderilecek.

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