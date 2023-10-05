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        Isparta'da kumar oynayan 22 kişiye idari işlem uygulandı

        Isparta'da kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 89 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:52
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        Isparta'da kumar oynayan 22 kişiye idari işlem uygulandı
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        Isparta'da kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 89 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 7 şahıs hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, 22 kişiye 89 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekiplerce, 5 bin 420 lira ve 50 dolara el konuldu.

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