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        Isparta'da bir ailenin yangında hasar gören evi onarıldı

        Isparta'nın Küçükhacılar köyünde yangında hasar gören evin çatısı onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:51
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        Isparta'da bir ailenin yangında hasar gören evi onarıldı
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        Isparta'nın Küçükhacılar köyünde yangında hasar gören evin çatısı onarıldı.

        Fatime ve Serdar Aktaş çiftinin yaşadığı evin çatı kısmında, 15 Kasım'da çıkan yangında hasar oluştu.

        Isparta Belediyesi ekipleri, çatısını onardığı evi aileye teslim etti.

        Aktaş çifti, bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Başdeğirmen, belediye olarak kent genelinde yangında zarar gören 100'e yakın evin onarımını yaptıklarını belirterek, "Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde mücadele azmi çok önemlidir. Görevimiz gereği zor durumda olan vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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