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        Isparta'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 00:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:13
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        Isparta'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Ferhat Tokmak'ı öldürdükten sonra Özgüney yolunda boş alana atıp, emniyete giderek cinayeti itiraf eden H.K. (46) ve F.Y'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        H.K. (46) ve F. Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında, 26 Kasım'da,​​​​​​​ Çınaraltı bölgesinde bir araçta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tokmak başından vurulmuş, H.K. (46) ve F. Y. emniyete giderek teslim olmuşlardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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