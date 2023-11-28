Isparta'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ferhat Tokmak'ı öldürdükten sonra Özgüney yolunda boş alana atıp, emniyete giderek cinayeti itiraf eden H.K. (46) ve F.Y'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

H.K. (46) ve F. Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında, 26 Kasım'da,​​​​​​​ Çınaraltı bölgesinde bir araçta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tokmak başından vurulmuş, H.K. (46) ve F. Y. emniyete giderek teslim olmuşlardı.