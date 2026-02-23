Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın yöresel lezzetlerinden Yalvaç güllacı, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarını süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın yöresel lezzetlerinden Yalvaç güllacı, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarını süslüyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Isparta'nın geleneksel tatlılarından Yalvaç güllacının yapımı anlatıldı.

        Yalvaç ilçesinde nesilden nesile aktarılan yöresel lezzetler arasında bulunan güllaç, davet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak yerini alıyor.

        Yalvaç güllacı, kaynatılan sütün yoğurt suyu ile kestirilmesiyle elde edilen taze kesmiğin, ıslatılmış güllaç yapraklarına sarılması ve üzerine şerbet dökülmesiyle hazırlanıyor.

        Hafif ve sütlü yapısıyla öne çıkan tatlı, düğün, bayram ve özel günlerde tercih ediliyor.

        Tatlının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Hafize Yıldırım, Yalvaç güllacının ilçenin köklü mutfak kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

        Yalvaç güllacının diğer güllaçlardan farklı olduğunu belirten Yıldırım, "İçindeki süt kesiği sayesinde hem besleyici hem de doyurucudur. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bayramlarda mutlaka yapardı. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

        Tatlıyı hazırlarken doğal ve taze ürün kullanılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sabır ve emeğin lezzetin en önemli sırrı olduğunu kaydetti.

        Yalvaç güllacı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (5 kişilik)

        • 3 litre süt
        • 1 çay bardağı şeker
        • 1 su bardağı yoğurt suyu
        • 5-6 yaprak güllaç
        • 2 su bardağı şeker
        • 2,5 su bardağı su
        • 200 gram kaymak

        Yapılışı:

        1. Kaynamış süte yoğurt suyu ilave edilip sütün kesilmesi sağlanır.

        2. Sütün kesmiği süzgece konur ve fazla suyu süzülür.

        3. Güllaç yaprakları üçgen şeklinde makasla 8 parçaya kesilir.

        4. Kesilen güllaç yaprakları suya batırılır, ardından fazla suyunu almak için sofra bezinin üzerine konulur.

        5. Kesmiğin içine 1 çay bardağı şeker katılıp karıştırılır.

        6. Kesmikten alınan parçalar güllaç yapraklarına konulup sarılır.

        7. İki su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyun kaynatılmasıyla elde edilen şerbet, tepsiye dizilen güllacın üzerine dökülür. Güllaç, 10-15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Üç çocuk annesi, taksi şoförlüğüyle hem ailesinin geçimine katkı sağlıyor h...
        Üç çocuk annesi, taksi şoförlüğüyle hem ailesinin geçimine katkı sağlıyor h...
        Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor
        Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor
        Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Komşuları uzun s...
        Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Komşuları uzun s...
        Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gebzespor: 2
        TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gebzespor: 2
        Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Isparta'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi