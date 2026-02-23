MEMLEKET SOFRASI - Yalvaç güllacı

YALÇIN ÇELEN - Isparta'nın yöresel lezzetlerinden Yalvaç güllacı, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarını süslüyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Isparta'nın geleneksel tatlılarından Yalvaç güllacının yapımı anlatıldı.



Yalvaç ilçesinde nesilden nesile aktarılan yöresel lezzetler arasında bulunan güllaç, davet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak yerini alıyor.



Yalvaç güllacı, kaynatılan sütün yoğurt suyu ile kestirilmesiyle elde edilen taze kesmiğin, ıslatılmış güllaç yapraklarına sarılması ve üzerine şerbet dökülmesiyle hazırlanıyor.



Hafif ve sütlü yapısıyla öne çıkan tatlı, düğün, bayram ve özel günlerde tercih ediliyor.



Tatlının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Hafize Yıldırım, Yalvaç güllacının ilçenin köklü mutfak kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.



Yalvaç güllacının diğer güllaçlardan farklı olduğunu belirten Yıldırım, "İçindeki süt kesiği sayesinde hem besleyici hem de doyurucudur. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz bayramlarda mutlaka yapardı. Biz de bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.



Tatlıyı hazırlarken doğal ve taze ürün kullanılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, sabır ve emeğin lezzetin en önemli sırrı olduğunu kaydetti.



Yalvaç güllacı için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (5 kişilik)



3 litre süt

1 çay bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt suyu

5-6 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

200 gram kaymak

Yapılışı:



1. Kaynamış süte yoğurt suyu ilave edilip sütün kesilmesi sağlanır.



2. Sütün kesmiği süzgece konur ve fazla suyu süzülür.



3. Güllaç yaprakları üçgen şeklinde makasla 8 parçaya kesilir.



4. Kesilen güllaç yaprakları suya batırılır, ardından fazla suyunu almak için sofra bezinin üzerine konulur.



5. Kesmiğin içine 1 çay bardağı şeker katılıp karıştırılır.



6. Kesmikten alınan parçalar güllaç yapraklarına konulup sarılır.



7. İki su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyun kaynatılmasıyla elde edilen şerbet, tepsiye dizilen güllacın üzerine dökülür. Güllaç, 10-15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.







