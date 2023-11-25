Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Isparta'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Hızırbey Mahallesi'nde bir inşaata çalışan H.A, elindeki matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
H.A arkadaşlarının yardımıyla akımdan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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