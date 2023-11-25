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        Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Isparta'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:34 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:10
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        Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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        Isparta'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgilere göre, Hızırbey Mahallesi'nde bir inşaata çalışan H.A, elindeki matkabın suyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        H.A arkadaşlarının yardımıyla akımdan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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