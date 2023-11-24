Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınması sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.