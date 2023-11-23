DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Isparta'da soğuk hava deposunun elektriği GES'ten karşılanıyor
YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı.
YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı.
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