DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Isparta'da soğuk hava deposunun elektriği GES'ten karşılanıyor

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı.

Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.