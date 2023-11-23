Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı

Isparta'da 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı.

Fuar, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlendi. Gök Kubbe Fuar alanında açılışı yapılan ve 23-26 Kasım'da devam edecek fuarda çok sayıda firma yer aldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülkenin kalkınması için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 60 milyona yaklaşan turist sayısıyla milyarlarca dolar gelir elde ettiğini belirten Baruş, "Bölgemiz olarak da tabii ki Antalya başta olmak üzere hem Burdur hem de Isparta turizm sektörüne elinden geldiğince katkı vermeye çalışıyor. Isparta doğa, kültür ve tarihi bakımından hakikaten Türkiye'de her zaman ilgi çekmiş, son zamanlarda da yurt dışında ilgi duyulan bir şehir. Bu güzellikleri sadece kendi yaşamamız yetmiyor, bunları hem ülkemiz insanına hem de dış dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda turizm fuarlarının önemli bir katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz." diye konuştu.

Isparta'nın yıllık ortalama 500 bin ziyaretçi ağırladığını ifade eden Baruş, şunları söyledi:

"Bu 500 binlik konaklama sayımızı inşallah kısa zamanda bir milyona taşıma hedefindeyiz. Gelen özellikle yabancı ziyaretçi sayısını artırmak için de tanıtım çalışmalarına katkı sağlamak üzere Turizm ve Tanıtım Kurulumuz da çalışmaları değerlendirerek neler yapılabileceğimizi tartışıyoruz. Bu anlamda metavers ortamında Isparta'nın ulaşılabilir olması ve güzelliklerinin tüm insanlar tarafından tanınması yönünde bir projemiz var. İnşallah bunu da yapacağımız çalışmalarla kısa zamanda hayata geçireceğiz."

Programa, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı Metin Çelik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Isparta, Antalya ve Burdur illerinin iş ve meslek odaları temsilcileri, turizm ve gıda sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.