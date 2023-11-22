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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:38
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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce Gönen-Isparta karayolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, patates çuvallarının arasında 1563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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