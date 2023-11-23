Isparta'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, motosiklet çaldığı tespit edilen D.Ü. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, motosiklet sahibine teslim edildi.

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