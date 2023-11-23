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        Isparta'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:41
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        Isparta'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce, motosiklet çaldığı tespit edilen D.Ü. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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