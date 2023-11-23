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        Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:31 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:31
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        Isparta'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılığın önlenebilmesi için son bir ayda 22 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Depolarda ve adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 fişek, 57 bin 940 doldurulmuş makaron, 142 bin 400 boş makaron, 288 paket sigara, 156 puro, 51 elektronik sigara,167 paketlenmiş tütün, 47 kilogram açık tütün, 2 litre etil alkol, 8 litre alkol, 5 şişe alkol, 21 cep telefonu, 2 bin boş sigara kutusu, 3 sigara sarma makinesi, 6 sahte 50 dolar, 2 pos cihazı ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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