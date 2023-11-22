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        Isparta'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:34 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:34
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        Isparta'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ali Tüysüz'ün (58) kullandığı 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile D.Ç. (45), idaresindeki 6 BEG 984 plakalı tır, Gençali köyü kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise Senir Kent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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