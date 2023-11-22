Isparta'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Tüysüz'ün (58) kullandığı 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile D.Ç. (45), idaresindeki 6 BEG 984 plakalı tır, Gençali köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise Senir Kent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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