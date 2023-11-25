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        Isparta'da forklift ile kamyonun arasında sıkışan şoför öldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde, bir çimento fabrikasında forklift ile kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:12
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        Isparta'da forklift ile kamyonun arasında sıkışan şoför öldü
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde, bir çimento fabrikasında forklift ile kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, forklift şoförü Ş.Y (30), geri manevra yaptığı sırada kamyon şoförü E.S'ye (61) çarptı.

        Çapmanın etkisiyle E.S, forklift ile kamyonun arasında sıkıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, E.S'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        E.S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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