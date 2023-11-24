Isparta Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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