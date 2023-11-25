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        Isparta'da yeni otogar yapım çalışmaları devam ediyor

        Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:09
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        Isparta'da yeni otogar yapım çalışmaları devam ediyor
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        Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları devam ediyor.

        Belediye ekipleri, yeni otogar alanında son aşamaya gelinen projenin asfaltlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

        Otogar alanı, yapılan değişikliklerle çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve esnek paneller kullanılarak projelendirildi.

        Otogar altında bulunan bulvardan otogara dönüş yolu güzergahı açıldı ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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