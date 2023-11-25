Isparta'da yeni otogar yapım çalışmaları devam ediyor Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da yeni otogar yapımı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, yeni otogar alanında son aşamaya gelinen projenin asfaltlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Otogar alanı, yapılan değişikliklerle çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve esnek paneller kullanılarak projelendirildi.

Otogar altında bulunan bulvardan otogara dönüş yolu güzergahı açıldı ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.