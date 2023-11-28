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        Isparta'da aşçı adayı öğrenciler yemek fuarında hünerlerini sergiledi

        Isparta'daki meslek liselerinin aşçılık bölümünde eğitim gören öğrenciler, yöresel yemek fuarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:50
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        Isparta'da aşçı adayı öğrenciler yemek fuarında hünerlerini sergiledi
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        Isparta'daki meslek liselerinin aşçılık bölümünde eğitim gören öğrenciler, yöresel yemek fuarına katıldı.

        Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi kapsamında kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları yöresel yemekleri konuklara ikram etti.

        Vali Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hazırladıkları yemekleri çok beğendiğini söyledi.

        Projenin amacının eğitimin uygulama alanında geliştirilmesi olduğunu belirten Baruş, şöyle konuştu:

        "6 meslek lisemizin ve bir meslek eğitim merkezimizin yeme içme bölümlerinden öğrencilerimiz Isparta'nın geleneksel yemeklerini burada bize ikram ettiler. Onlardan tatma imkanı bulduk. Gerçekten çok leziz yemekler, yorumunu da çok iyi yapmışlar. Hocalarının eşliğinde çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar ve gelecekte inşallah çok başarılı birer meslek sahibi olacaklar. Çünkü yeme içme bölümü hakikaten Türkiye'de talep edilen istihdam alanlarından birisi. Meslek liselerini tercih edecek gençlerimize özellikle tavsiye ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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