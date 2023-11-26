Isparta'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye atan 2 şüpheli polise teslim oldu.

H.K. (46), F. Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında Çınaraltı bölgesinde bir araçta tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tokmak başından vuruldu.

Olayın ardından H.K. ve F.Y, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelilerin, emniyette, öldüğünü anlayınca Tokmak'ın cesedini Özgüney yolunda boş alana attıklarını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine bölgede arama yapan ekipler, Kızılca Mahallesi Özgüney köyü dağ yolundaki alanda Tokmak'ın cesedine ulaştı.

Olayda kullanılan silahın bulunması için arazide çalışma yapıldığı bildirildi.

Öte yandan tartışmanın alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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