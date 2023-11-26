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        Isparta'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye atan 2 şüpheli polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:34 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:34
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        Isparta'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükten sonra cesedini araziye atan 2 şüpheli polise teslim oldu.

        H.K. (46), F. Y. (37) ile Ferhat Tokmak arasında Çınaraltı bölgesinde bir araçta tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Tokmak başından vuruldu.

        Olayın ardından H.K. ve F.Y, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelilerin, emniyette, öldüğünü anlayınca Tokmak'ın cesedini Özgüney yolunda boş alana attıklarını söylediği öğrenildi.

        Bunun üzerine bölgede arama yapan ekipler, Kızılca Mahallesi Özgüney köyü dağ yolundaki alanda Tokmak'ın cesedine ulaştı.

        Olayda kullanılan silahın bulunması için arazide çalışma yapıldığı bildirildi.

        Öte yandan tartışmanın alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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