Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde köy kahvehanesinde çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

Alınan bilgilere göre, Küçükkabaca köyünde Etem Yağcı (64) ile Fikret Akar (62) arasında köy kahvehanesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yağcı, Akar'ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince tabancayla yakalandı.

Yağcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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