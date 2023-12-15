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        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde köy kahvehanesinde çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:51
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        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
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        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde köy kahvehanesinde çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

        Alınan bilgilere göre, Küçükkabaca köyünde Etem Yağcı (64) ile Fikret Akar (62) arasında köy kahvehanesinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yağcı, Akar'ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı, jandarma ekiplerince tabancayla yakalandı.

        Yağcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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