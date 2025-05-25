GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

"Bugün meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve Şehir Hastanemizde tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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