        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da drift atan sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 23:27 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:27
        Isparta'da drift atan sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı
        Isparta'nın Gönen ilçesinde drift atan sürücüye 65 bin lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

        Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol istasyonunda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Belirtilen yerde drift atan sürücüye 65 bin lira para cezası uygulayarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.

        Sürücü hakkında trafiği tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

