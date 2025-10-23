Isparta'da drift atan sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı

Belirtilen yerde drift atan sürücüye 65 bin lira para cezası uygulayarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol istasyonunda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

