Isparta'da balya samanı yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde saman balya yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde saman balya yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hurşit Şimşek, Salur köyünde saman balyalarının bulunduğu römorkun üzerinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.