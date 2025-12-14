Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da balya samanı yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde saman balya yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da balya samanı yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde saman balya yüklü römorktan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Hurşit Şimşek, Salur köyünde saman balyalarının bulunduğu römorkun üzerinden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Şarkikaraağaç'ta çıkan yangında iki katlı evin bir bölümü yanarak küle dönd...
        Şarkikaraağaç'ta çıkan yangında iki katlı evin bir bölümü yanarak küle dönd...
        Dağlık alanda kaybolan 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde annesine u...
        Dağlık alanda kaybolan 12 yaşındaki çocuk akıllı saati sayesinde annesine u...
        TFF 2. Lig: Isparta32 Spor: 1 - 1461 Trabzonspor: 2
        TFF 2. Lig: Isparta32 Spor: 1 - 1461 Trabzonspor: 2
        Isparta'da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
        Isparta'da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
        Üniversitenin uygulama çiftliği öğrencilere sahada eğitim imkanı sunuyor
        Üniversitenin uygulama çiftliği öğrencilere sahada eğitim imkanı sunuyor
        Isparta'da art arda yaşanan köpek ölümlerine valilik inceleme başlattı
        Isparta'da art arda yaşanan köpek ölümlerine valilik inceleme başlattı