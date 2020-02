Yalvaç'ta 3 kardeşin yangında hayatını kaybetmesinde ihmal iddiaları Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü: "Yangınla ilgili kara propaganda yapıldı, araçlarımız da merdiven olmadığı iddiaları da gerçek dışı"

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, yangında üç kardeşin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddiasıyla itfaiye görevlileri hakkında Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından basın toplantısı yaptı.

Basında ve sosyal medyada yer alan ‘Yangına müdahale eden Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerinin olay yerine geç geldiği, merdiveninin ve yeterli suyunun bulunmadığı’ yönündeki iddialar üzerine konuşan Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, “Daha cenazelerimizi kaldırmadan kara propagandanın etkisiyle gerek Kaymakam bey, gerek ben, Gerek Jandarma Komutanı, gerek emniyet müdürü hemen akabinde hastaneye gittiğimizde 3 çocuğu ölen bir ailenin o an ki tepkisini göğüslememiz zaten kamu görevlileri olarak mecrubiyetimiz. Kaymakam ve Belediye Başkanı dövüldü şeklinde Kara propaganda başlatıldı. Gerginlik sürekli artırdığı için de olayda aile acısını yaşasın cenaze namazında gündem değişmesin diye katılmadığım bile başka yerlere çekildi. 15 senelik avukatlık yapan bir kurum amiri olarak da idari ve adli tahkikat bitmeden bu açıklamayı yapmamam gerektiğini bildiğim halde bu kara propaganda sürdüğü için yapma gereği duydum. Bu suskunluğumuz Yalvaç Belediyesi’nin suçlamaları kabul etmesi gibi bir anlama geldi. Isparta 112 acil servis hizmetlerinde pilot il konumunda. Bu ne demek, acil bir durumda ihbar 112 merkezine düşer. Daha sonra ilgili birimlere bildirilir ve müdahale edilir” dedi.



“Salur Mahallesinde Sokaklar dar ve yüksek katlı evler yok”

Olay anının İtfaiye Müdürlüğündeki görüntülerle anlatan Başkan Tütüncü, şu ifadelerde bulundu: “Olayının olduğu güne gelelim. 7 Şubat’ta 8.45 de geçiyorken bir görüntü elimizde. 12 araçlık itfaiye ekiplerimiz arızalanmaması için burada kaloriferli merkezi sistemde bekletilir. Şu an 8.48 de ihbarı aldık. Daha bir dakikayı dolmadan itfaiye ekibi yola çıktı. Araçlarımızda merdiven olmadığı iddiaları da gerçek dışı. 2 aracımızda da seyyar merdiven vardı. 3 dakikayı doldurmadan araçlarımız olay yerine gidiyor. İlk aracımızı olay yerine gönderdik. Su takviyesi isteyince diğer araçlar takviye istenince onları da olay yerine ulaştırdık. Mobese kayıtları da geldiğinde hakkımız görecektir. 2. aracımız da 8.51’i görmeden hareket etmiş arkadaşlar. Yangınnı çıktığı Salur mahallesinde yüksek katlı evler olmadığı ve sokaklar dar olduğu için arkadaşlarımız buraya seyyar merdivenle müdahale edilmesi gerektiğini biliyordu. Ve itfaiye araçlarımızda seyyar merdiven vardı. Eğer merdivenli aracı gösterseydik, müdahale en az 20 dakika daha geç olurdu. Çünkü sokakların dar olduğunu biliyoruz. 8 dakika içinde de olay yerine su takviye için 3. aracımızı gönderdik.”



“Çocuklarda yanma yok”

Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personellerinin alanlarında tecrübeli olduğunu ve kendisini bazı kişi ve kişilerin yıpratmaya çalıştığını ileri süren Başkan Tütüncü, “İtfaiye erinin ilk görevi olay yerinde can kaybı önlemektir. Olay yerinde canlı yoksa da yangını bir an önce söndürülmesidir. İtfaiye kıyafetlerimiz de de tam tekbir hazır. Belediye Başkanı olarak da suçlandım. İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu, 25 yıllık tecrübeli. Diğer personellerimizde tecrübeli ve yıllardır birimimizde çalışmaktadırlar. Tüm eğitimlerini almışlardır. Gözlemlerimden ve ifadelerden anladığım: Çocuklarda yanma yok. Dumandan zehirlendiklerini düşünüyorum. Bunla ilgili otopsi raporu bizim kurumumuza gelmez.



“Halkı gaza getirenlerle de hesaplaşacağız”

İçeriye girdiklerinde eks olduğunu biliyoruz. Olay yerine ambulans girmesi de söz konusu değil. Olayda evin altında bir düve ve eşeği de çıkartan biziz. İtfaiye tüpünün içinin dolu olup olmadığı her gün kontrol edilir bizde. İşe almadığım vatandaşlar, kirayı ödemeyen esnaflar sosyal medyada karşımda. Beni milletin önüne atan bu kişilerle bu dava sonuçlandıktan sonra hesaplaşmazsan olmaz arkadaş. Bunun içerisinde medyadaki bazı arkadaşlar var. Halkı gaza getirenlerle de hesaplaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



“Yalvaç Belediyesi’nden önce olaya Hüyüklü Belediyesi’nin müdahalesi gerçek dışıdır.”

Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncünün daveti üzerine basın toplantısına katılan Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız ise, “İtfaiye amire Üstün Erdoğdu, olay yeri günü beni aradı. Başkanım Salur da yangın var. Bize su takiviye gerek dedi. Ben de hemen gönderdim. 112’den olayla ilgili ihbarın gelmediğini öğrendim. Hemen talimat verdim ve aracımız yola çıktı. Tankerden çevirdiğimiz bir itfaiye aracımız var. Olay yerine giden arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Arkadaşlarımız olay yerine gittiğinde Yalvaç Belediyesi tarafından alevlerin söndürülmüş olduğunu ve kepçeyle de müdahale edildiği öğrendim. Alev çıkmayıp duman çıktığı bilgisini aldım. 10 dakika içerisinde aracımız oradaydı. Yalvaç Belediyesi’nden önce olaya Hüyüklü Belediyesi’nin müdahalesi gerçek dışıdır. Hüyüklü’nün olay yerine önce gelmesi mümkün değil” dedi.



“İçeriye girdiğimizde çocuklar hareketsiz yatıyordu”

İtfaiye Eri Nuri Çoban, “Olay yerine vardığımda alevlerin çıktığını gördük ve hemen müdahale ettik. Gaz maskesini taktık, içeriye girdik. Girdiğimde çocuklar hareketsiz bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra oradan inilmeyeceğini gördük. Daha sonra kepçeyle çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

