Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

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Isparta’yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızısiyahlılar, iç transferde Emre Topbaş, Şevki Kapılı, Çetin Özcan, Serdar Güdü, Erdem Çetiner, Ömer Altınay, Murat Yakut, Süleyman Karaağaç, Sefer Mete, Bilge Kaan Çevik ve Yasin Aksungur’la anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızısiyahlılar, dış transferde de anlaştıkları isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bu arada Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, iskelet kadroyu korudukları ve transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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